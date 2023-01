CDU-Abgeordneter Sepp Müller kassiert nach Merz-Unterstützung Shitstorm bei Twitter

Der CDU-Abgeordnete für Dessau und Wittenberg polarisiert im Netz mit seiner Unterstützung für umstrittene Aussagen seines Parteichefs Friedrich Merz. Dafür erntet er binnen weniger Stunden fast 1.000 Kommentare. Was den Usern missfällt.

Wittenberg/MZ - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller hat sich mit seiner Unterstützung für die umstrittenen Aussagen des CDU-Parteichefs Friedrich Merz einen Shitstorm im sozialen Netzwerk Twitter eingehandelt. In fast 1.000 Kommentaren kritisierten bis zum Donnerstagabend zahlreiche Nutzer den Abgeordneten für Wittenberg und Dessau-Roßlau für seinen Text. Er hatte geschrieben: „Klartext von Friedrich Merz! Wer sich nicht an unsere Regeln hält, hat in diesem Land nichts zu suchen“.