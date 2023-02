Kleine Firma in Wittenberg stellt Kleidung für Kinder mit Behinderungen her

Wittenberg/MZ - Angefangen hat alles mit 9Q22.3: Laura Jung ist in der 21. Schwangerschaftswoche, als bei ihrem ungeborenen zweiten Kind zwei minimal erweiterte Hirnkammern festgestellt werden. Es folgen weitere Untersuchungen, dann die Diagnose: 9Q22.3, ein seltener Gendefekt. Weil die Eltern, wie Jung berichtet, nun nicht wissen, was auf sie zukommt, nennen sie das Ungeborene Wunderbohne – in Anlehnung daran, dass Nachwuchs in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft auf Ultraschallbildern auch einer Bohne ähnelt.