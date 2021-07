Klare Kante für Skater in Wittenberg mit Spende von SKW

Wittenberg - Das sieht allerdings gewöhnungsbedürftig aus: Breite Metallkanten umhüllen seit Donnerstag sämtliche Sitzbänke auf dem Arsenalplatz. Es handelt sich um Schutzschienen gegen Abnutzung. Abnutzung durch Skater, die mit ihren Brettern und Rädern schon in der Vergangenheit gern den Asphalt des Platzes und eben auch die Bänke genutzt haben.

Jung in der Altstadt

Mit ihrer jüngsten Initiative will die Stadt Wittenberg klare Kante zeigen - dass man jugendfreundlich sei. Möglich macht die ästhetisch durchaus zweifelhafte Veränderung an den Kunststeinbänken die jüngste 650.000-Euro-Spende von SKW, konkret jene 150.000 Euro davon, die in bauliche Maßnahmen für Kinder und junge Leute in der Altstadt vorgesehen sind, beispielsweise in weitere Spielgeräte.

Zur offiziellen Übergabe der nun ummantelten Sitzbänke, wo mittags die Senioren ihr Fischbrötchen essen und sonst sowieso gern junge Leute abhängen, sind auch Mitglieder des Skater-Vereins „RaSk“ erschienen und zeigen ihre Kunststücke, laut schlagen die Reifen auf dem Boden auf.

Max Lochmann, Projektleiter des in der Skaterhalle Kreuzstraße ansässigen Vereins, erläutert, warum es verzinkter Stahl sein musste - weil man darauf gut rutscht und dieser nicht rostet - und dieser zudem extrem lang und extrem breit ist: damit man sich darauf nicht die Reifen kaputtfährt. Im Übrigen zeigte sich Lochmann überrascht und erfreut darüber, dass der Umbau so schnell erfolgt sei. Vielleicht gerade mal zwei Monate sei das erste Gespräch mit Stadtverwaltung her.

Jetzt könne man schön den Sommer nutzen, sagt Lochmann. Stadtplanerin Enikö Andersen, die dieses Projekt betreut hat, kündigte am Freitag weitere Aktivitäten der Stadt an, ermöglicht durch die SKW-Spende: Bereits in der kommenden Woche bekomme das Basketballfeld im Amselgrund eine Markierung, weitere Spiel- und Sportgeräte würden in Kürze folgen. „Wir werden kontinuierlich weitermachen“, so Andersen.

In ihren Anzügen schwitzen auf dem schattenlosen Arsenalplatz unterdessen Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) und SKW-Geschäftsführer Carsten Franzke, beide werden nicht müde zu betonen, dass man etwas für junge Leute tun wolle und müsse. „Da kann man trotzdem vernünftig drauf sitzen“, verteidigt Zugehör die neue Metallkonstruktion der Bänke. Zudem „werden wir immer auf gegenseitige Rücksichtnahme angewiesen sein“, sagt er mit Blick auf die unterschiedlichen Nutzer und die Anwohner des Arsenalplatzes.

Franzke, der die Bänke mit der neuen Stahlkante ein Teil im „Puzzle“ nennt, Wittenberg ein „Alleinstellungsmerkmal“ zu verpassen, geht sogar noch einen Schritt weiter. „Je lauter es hier kracht, desto besser für uns alle“, sagt er. Für SKW ist das Engagement für die Stadt logischerweise immer auch eine Investition in sich selbst: Die Skater von heute können schließlich die Fachkräfte von morgen sein.

Hallo, Frauen?

Derzeit zählt der Wittenberger Skater-Verein Lochmann zufolge 40, 50 Mitglieder. Mädchen oder Frauen seien nicht darunter, sie wären aber sehr willkommen, bekräftigt auch der Vereinsvorsitzende Christoph Riedel. Gerade beim BMX-Fahren, inzwischen eine olympische Disziplin, gebe es durchaus weibliche Sportler.

Zurück zum Kantenschutz. Dieser wurde gemeinsam entwickelt von den Skatern und dem örtlichen Metallbauer WET. (mz)