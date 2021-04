Klage um „Saustall Düben“ wird zunächst vertagt

Der BUND klagt in Magdeburg gegen die Stadt Coswig.

Coswig/Magdeburg - Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hat eine Klage der Umweltschutzorganisation BUND gegen die Stadt Coswig vorerst vertagt. Das teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Der BUND will vor Gericht erreichen, auch auf Anregung der lokalen Bürgerinitiative „Saustall Düben“, dass der im Jahr 2016 vom Stadtrat abgesegnete Bebauungsplan Nummer 29 zur Schweinehaltung Düben für unwirksam erklärt wird. Mit diesem Bebauungsplan soll eine seit Jahren geplante Erweiterung eines Schweinemastbetriebes möglich gemacht werden. Gegen diese geht die Bürgerinitiative nun seit etwa fünf Jahren vor.

Irena Gräwert, Vorsitzende der BI „Saustall Düben“, wirft der Stadtverwaltung Versäumnisse bei der Aufstellung des Bebauungsplanes vor. So habe es Fehler bei der Öffentlichkeitsbeteiligung, dem Abwägungsvorgang und den natur- und artenschutzrechtlichen Belangen gegeben. „Wir hoffen auf einen weiteren Verhandlungstermin“, sagte Gräwert der MZ. Sollte der Bebauungsplan vom Gericht gekippt werden, sei auch der Antrag des Investors auf eine Erweiterung der Schweinemastanlage nicht mehr genehmigungsfähig.

Laut dem Sprecher des Oberverwaltungsgerichtes hätten sich in der Verhandlung am Donnerstag Unklarheiten ergeben. So sollen beide Seiten nun neue Beweise vorlegen, erst danach werde über den weiteren Fortgang der Verhandlung entschieden. Womöglich sollen dann Zeugen gehört werden. Unklar sei unter anderem, ob dem Investor noch vor der Aufstellung des Bebauungsplans Zusagen gemacht worden sind.

Laut Gräwert habe die Verhandlung, auf die die BI fast drei Jahre gewartet hat, nur etwa zwei Stunden gedauert. Die BI hoffe, dass bei einer möglichen zweiten Anhörung mehr Zeit bleibe, um Argumente auszutauschen. (mz/Julius Jasper Topp)