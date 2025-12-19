Zähneknirschend stimmt der Stadtrat einer Erhöhung der Kita-Beiträge in Wittenberg ab 2026 zu, schwächt den Vorschlag der Verwaltung aber noch etwas ab.

Für Kinderbetreuung in Wittenberg müssen Eltern künftig mehr zahlen.

Wittenberg/MZ. - Die Gebühren für Krippe, Kita und Hort in der Lutherstadt Wittenberg werden im kommenden Jahr steigen. Das beschloss der Stadtrat mit großer Mehrheit am Mittwoch. Allerdings fällt die Steigerung etwas moderater aus, als die Verwaltung vorgeschlagen hatte und kommt auch erst im April 2026 anstatt direkt zum 1. Januar.