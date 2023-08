Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ - „Ein leichter Schauder überkam mich, als ich zum ersten Mal ein Kirchenbuch aus dem 17. Jahrhundert in Händen hielt und beim Blättern der Löschsand herausrieselte. Offenbar war ich der erste, der die betreffende Seite seit ihrer Beschriftung mit Eisen-Gallus-Tinte aufgeschlagen hat. Das ist mehr als ein Jahrzehnt her und inzwischen ist das Lesen in den alten Bänden für mich zu einer beinahe alltäglichen Beschäftigung geworden.“ Derart beschreibt Hans Blaschek eine Tätigkeit, für die man wahrscheinlich geboren sein muss: das Digitalisieren von Kirchenbüchern, wie Blaschek es für Orte des Wörlitzer Winkels macht.