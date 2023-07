Letzte eigenständige Kinderkrippe im Landkreis Wittenberg bleibt weiterhin bestehen. „Zwergenland“ in Gräfenhainichen wird nicht geschlossen.

Kinderkrippe „Zwergenland“ in Gräfenhainichen bleibt - Gerüchte werden dementiert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/MZ - Es ist 9.30 Uhr an diesem Dienstagmorgen. Die Sonne scheint. Auf dem Hof in Gräfenhainichen tummeln sich kleine Jungen und Mädchen. Einige der „Zwerge“ buddeln im Sandkasten, der mit Sonnensegel abgedeckt ist. Ein paar ganz kleine Kinder krabbeln auf einer weichen Decke. Zwei andere haben eines der Spielhäuser für sich entdeckt. Der Spielplatz wird beschallt. Es laufen Kinderlieder. Zwei Mädchen tanzen zur Musik. Es wird mitgeklatscht. Ein ganz normaler Vormittag in der Kinderkrippe Zwergenland.