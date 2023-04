Andernorts schließen Kinder- und Geburtsstationen. Wie ist die Lage am Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift in der Lutherstadt? Die MZ fragt nach.

Wittenberg/MZ - Am Ende haben Proteste und Unterschriften nichts genützt: Zum 1. Mai schließen Entbindungs- und Kinderstation im Zeitzer Krankenhaus. Begründet wurde die Entscheidung nach MZ-Berichten auch damit, dass angesichts fehlender Kinderärzte die erforderliche Qualität in der medizinischen Versorgung von Neugeborenen und werdenden Müttern nicht mehr gewährleistet werden könne. Auch am Evangelischen Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg gibt es neben der Geburtshilfe eine Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Wie die Situation der Klinik ist, erläutert der Geschäftsführer des Krankenhauses, Matthias Lauterbach, auf eine Anfrage der MZ.