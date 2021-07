Kinder werfen in Wittenberg mit Steinen auf Frau: Kopfplatzwunde

Wittenberg - Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei um 16.20 Uhr angezeigt, dass zwei unbekannte Kinder im Alter von etwa zehn bis elf Jahren gerade von der Empore des Schwanenteichs in der Wittenberger Mauerstraße mit Steinen in Richtung der auf einer Bank direkt am Wassert sitzenden 63-jährigen Frau geworfen haben.

Anschließend seien sie in Richtung Bürgermeisterstraße weggerannt. Die Kinder konnten bisher nicht ermittelt werden. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde medizinisch versorgt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mz/red)