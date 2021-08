Kinder helfen mit Pass und Pflaster in Coswig

Das Unternehmen „Pflasterpass“ bietet Helferkurse für Kinder an. Die Coswigerin Andrea Dauert hat jetzt das Zertifikat, diese Kurse zu gestalten.

Aufgeschürft und zugewachsen: So verheilen Wunden

Coswig - Alle 18 Sekunden verletzt sich laut einem Barmer-Report in Deutschland ein Kind mehr oder weniger schwer. Diese hohe Zahl wollte Frank M. Liehr, nach eigenen Worten ein „praktizierender Vater“, nicht so einfach hinnehmen. Was beim „Seepferdchen“ mit dem Erlernen des Schwimmens geht, müsste auch beim Verhalten nach Verletzungen machbar sein, sagte er sich.

Button als Zeichen

Gemeinsam mit Mitstreitern war es da nicht weit bis zur Gründung der Pflasterpass gGmbH, die nun seit 2014 in Kindertagesstätten und Grundschulen Projekte zur Ersten Hilfe für Kinder anbietet. Mittlerweile haben nach deren Angaben etwa 30.000 Jungen und Mädchen einen Pflasterpass erhalten und dürfen einen entsprechenden Button mit der Aufschrift „Ich kann helfen“ tragen.

60 Dekra-zertifizierte Kursleiter, viele von ihnen aus medizinischen Berufen, von Ärzten bis Rettungssanitätern, stehen dafür deutschlandweit an 41 Standorten zur Verfügung. Um alles kindgerecht zu gestalten, wird zunächst eine kleine Szenerie aufgebaut, denn das zu vermittelnde Wissen ist in eine Geschichte vom einem Igel und seinen tierischen Freunden verpackt.

In deren Welt ist nicht alles perfekt. Es geschehen Unfälle, bei denen die Hilfe der Kinder gefragt ist. So lernen sie spielerisch, wie ein Notruf abgesetzt wird und was dabei beachtet werden muss. Es werden Pflaster geklebt und Verbände angelegt. Dabei wird das Alter der Mädchen und Jungen selbstverständlich berücksichtigt.

Erste Projekte gibt es in der Altersstufe vier bis fünf Jahre, dafür gibt es einen bronzenen Pass. Mit fünf Jahren wird das Gelernte wiederholt und Wissen ausgebaut. Der Lohn ist Silber, das im darauf folgenden Jahr noch vergoldet werden kann. Bei letzterem gilt es unter anderem als Hausaufgabe, die Eltern in eine stabile Seitenlage zu bringen. Bei allem spielerischen Ansatz wird also Wissen ernsthaft vermittelt und vertieft.

Dabei wissen Liehr und seine Mitstreiter natürlich, dass so manche Aufgabe für die Kleinen richtig anstrengend ist. Dazu gehört zum Beispiel das Anlegen eines Pflasters, das von der Motorik her den Jüngsten durchaus Probleme bereitet. Gelernt wird aber auch, dass Zuwendung und Trösten ganz wichtig sind. Zeitlich bleibt alles im Rahmen. Für die ersten beiden Stufen sind jeweils 45 Minuten geplant und bei der dritten dann dreimal 45 Minuten.

Für Liehr ist klar: „Wissen kann retten“. Seine Überzeugung ist: „Auch kleine Kinder können im Ernstfall Leben retten.“. Deshalb ist er stolz, dass Mädchen und Jungen erste Kenntnisse des Verhaltens bei Verletzungen in deutschlandweit über 3.000 Projekten vermittelt bekamen.

Angebot vor Ort

Die Coswigerin Andrea Dauert, seit über 20 Jahren Notfallsanitäterin, bietet ab Mitte August diese Projekte für den Landkreis Wittenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau an. Sie habe schon immer gern mit Kindern gearbeitet, erzählt sie. Im Internet stieß sie bei einer Recherche über weitere Möglichkeiten auf die Pflasterpass gGmbH. Nachdem sie einen entsprechenden zertifizierten Lehrgang besucht hat, wartet sie nun auf ihren ersten Einsatz. Zielgruppen sind Kindergärten und Schulen, „zu denen ich dann fahre“. Der Kurs sei nicht kostenlos, könne aber gefördert werden, so Dauert.

Anmeldungen sind auf ihrer Homepage www.rettemich-werkann.de oder per E-Mail unter info@rettemich-wer-kann.de möglich. (mz)