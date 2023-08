Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - In einer Kindertagesstätte in Wittenberg ist ein Junge von einem anderen mit einem Messer am Kopf verletzt worden. Entsprechende Informationen der MZ bestätigt die Polizei. Der Vorfall soll sich bereits am 18. August ereignet haben, eine Anzeige wurde erstattet. Polizeisprecherin Cornelia Dieke zufolge kam es zu der Verletzung „im alltäglichen Geschehen“, aus Versehen, wie sie sagt. Die Wunde musste nicht genäht oder umfangreicher versorgt werden. Allerdings soll das Kind über Kopfschmerzen geklagt haben. Der Fall wird laut Dieke aufgeklärt, es finden Zeugenvernehmungen statt: „Dann geht das an die Staatsanwaltschaft.“