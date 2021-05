Keramik und Kleid in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg - Auch wenn die Bad Schmiedeberger Steingut-Ära 1967 endete, wollen die „Freunde der vier Jahreszeiten“ den Keramischen Werken in diesem Jahr eine Ausstellung widmen. Denn vor 100?Jahren wurde der Betrieb gegründet. In der Ausstellung sollen dann auch Arbeiten von Gerda Berndt zu sehen sein. Die heute 85-jährige wurde vor 70 Jahren in diesem Betrieb zur Kerammalerin ausgebildet und besuchte die Berufsschule in Torgau. Bis heute hat sie ihre detailgetreuen Zeichnungen und die Farbbilder, die sie während ihrer Lehrzeit in Aquarelltechnik anfertigte, aufbewahrt.

„Meine dreijährige Ausbildung begann 1951“, erinnert sich die Kurstädterin und berichtet, dass sie damit in die Fußstapfen ihrer Mutter trat, die ebenfalls in diesem Beruf tätig war. Das kreative Gestalten bereitete der jungen Frau von Anfang an große Freude. Doch ehe es mit der farbigen Lasur auf die Keramik ging, mussten die Auszubildenden unendlich viele Entwürfe und grafische Arbeiten zu Papier bringen.

So befinden sich in der Mappe von Gerda Berndt viele bunte, mit Wasserfarben gemalte Blütenstudien und Blumengebinde. Hinzu kommen Landschaften und Architektur und später wurden eigene Ornamente entworfen. Sehr beeindruckend zeigen sich auch die feinen Bleistiftzeichnungen, bei denen beispielsweise Rosenblüten perfekt zur Geltung kommen. Federzeichnungen vervollständigen das umfangreiche Repertoire der Kreativen.

Einzigartig

Nicht ganz ohne Stolz zeigt Gerda Brandt auch ein einzigartiges Kleid, das sie 1982 nach eigenen Vorstellungen nähen ließ. Anschließend griff sie zu Pinsel und Farbe und bemalte es auf der Vorderseite mit roten Blüten. Noch heute kann sie sich gut an den Jägerball erinnern, der 1983 im Kurhaus stattfand, und auf dem sie dieses Kleid trug.

Zu diesem Zeitpunkt war das Werk schon lange geschlossen. „Ich denke noch heute gern an die Zeit als Kerammalerin zurück, denn das war mein Traumberuf und die Arbeit bereitete mir große Freude“, so die Bad Schmiedebergerin. Sie erzählt auch, dass in den letzten Jahren vor dem Aus die reine Handarbeit des Bemalens nicht mehr so gefragt war. Man hatte in den 1960er Jahren mehr und mehr auf einfachere Ornamente gesetzt, die mit anderen Techniken aufgetragen wurden. Zudem war man vom weißen Scherben auf Rot umgestiegen.

„Ich habe mir die Bilder angesehen und bin begeistert“, schwärmt Veronika Pumpat mit Blick auf die Sonderschau. Immer mehr Bad Schmiedeberger meldeten sich bei den Akteuren, um interessante Details zu berichten oder auch um Dokumente beizusteuern. So gibt es beispielsweise einen Lehrvertrag eines jungen Mannes aus dem Jahr 1925 sowie einige historische Gruppenfotos der Belegschaft, ebenfalls aus den Anfangsjahren der Keramischen Werke.

Überdies tauchten weitere Geschirrteile auf. Eine ganz besondere Überraschung erlebte Uwe Lehmann. Eine Familie, die auf den Weinbergen lebt, schenkte ihm zur Freude einen großen handbemalten Wandteller, der in besagter Firma hergestellt wurde.

Heimattreu

Regina Gössinger, die ebenfalls in Bad Schmiedeberg wohnt, arbeitete zwei Jahre in dem VEB als Formgestalterin. „So bin ich in die Kurstadt gekommen“, erzählt sie. Nach ihrem Studium in Thüringen wurde sie in den 1960er Jahren in die Dübener Heide vermittelt. Leider schloss der Betrieb nach wenigen Jahren seine Keramikproduktion, und die Zugezogene fand eine neue Arbeitsstelle im Bad Schmiedeberger Steinzeugwerk und blieb somit ihrer neuen Heimat treu. (mz)