Kembergerin klagt gegen Paketdienst nach Kündigung - Warum ihre Verteidigerin nun einen Antrag gegen die Vizepräsidentin des Landgerichts stellt

Dessau/Bad Schmiedeberg/MZ - Ursprünglich sollte es in dem Berufungsprozess vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau um eine Geldstrafe in Höhe von 1.125 Euro gehen, die das Amtsgericht Wittenberg wegen Sozialleistungsbetrugs gegen eine Frau aus Bad Schmiedeberg verhängte.

Dann jedoch spielte ein Verfahren eine Rolle, das genau vor dieser Kammer Ende Juli 2021 gegen die Angeklagte stattfand und mit einer Gesamtgeldstrafe von 3.600 Euro endete. Allerdings ist diese Entscheidung - verhängt wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses in Tateinheit mit Diebstahl und Urkundenfälschung - noch nicht rechtskräftig.

Dass nun die Vizepräsidentin des Landgerichts Siegrun Baumgarten, die in beiden Prozessen den Vorsitz innehatte, meinte, die Kündigung der 33-Jährigen durch einen Paketdienst in Kemberg habe neben der Schwangerschaft vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass im Herbst 2018 insgesamt sechs Paketlieferungen nicht an den jeweiligen Empfänger ausgeliefert worden seien, nahm die Verteidigerin Andrea Liebscher für einen Antrag zum Anlass, der sehr schnell zu einem Fortsetzungstermin am Montag, 15. November, führte.

„Die Angeklagte lehnt die Vorsitzende wegen der Besorgnis der Befangenheit ab“, trug die Juristin vor. Die Bezugnahme auf ein nicht rechtskräftig abgeschlossenes Berufungsverfahren in einem lautstarken Wortgefecht, das durch sie, die Verteidigerin, geschlichtet werden musste, habe bei der Mandantin zu der Sorge geführt, die Vorsitzende besitze „einen vorgeprägten Eindruck“ von ihr als Angeklagter. Durch diesen Eindruck könne dann auch „die Urteilsbildung beeinflusst“ werden, formulierte die Anwältin.

Einem anderen Richter des Landgerichts obliegt es nun zunächst, über den Befangenheitsantrag zu entscheiden. Den Leistungsbetrug soll die Frau mithin zum Nachteil des Jobcenters Wittenberg verübt haben. Bereits in der Zeitspanne zwischen April und Oktober 2018 - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - habe sie dem Jobcenter verschwiegen, dass sie ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingegangen war.

Dadurch bezog sie ungerechtfertigt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Ohne dass sie darauf Anspruch hatte, wurden ihr in einem Fall 194 Euro und in einem anderen 616 Euro ausgezahlt.

Die Kurstädterin hält die Entscheidung für nicht gerechtfertigt, will einen Freispruch. „Sie hat sich immer um verschiedene Jobs bemüht und sich nie auf Sozialleistungen verlassen“, sagte die Verteidigerin. Es habe „keine Absicht der Täuschung“ bestanden, fügte Liebscher hinzu.