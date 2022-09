Kemberger verurteilt - Gericht ist von Falschaussage überzeugt

In der Berufung der Staatsanwaltschaft verurteilte die zweite Instanz einen 50-jährigen Kemberger wegen uneidlicher Falschaussage. Unter anderem muss der Angeklagte einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro an die Telefonseelsorge zu zahlen.

Dessau/Kemberg/MZ/Abe - Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat den Freispruch, den ein Mann aus Kemberg erhalten hatte, nicht bestätigt. In der Berufung der Staatsanwaltschaft verurteilte die zweite Instanz unter dem Vorsitz von Thomas Knief den 50-Jährigen wegen uneidlicher Falschaussage zu neun Monaten Haft, allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss der Angeklagte einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro an die Telefonseelsorge zu zahlen. Er kann das in monatlichen Raten von je 50 Euro tun.