Kemberger schließen Feuerwehr-Grundausbildung ab - Wie der Lehrgang ablief

Kemberg/MZ/SG - Zum elften Mal in Folge haben Kameraden der Feuerwehr Stadt Kemberg an der Feuerwehrschulung „Truppmann Teil 1“ teilgenommen. Bereits im September hatten die 15 Frauen und Männer an der so genannten Truppmannausbildung teilgenommen. Diese Grundausbildung versetzt die Feuerwehrleute in die Lage, bei Lösch- und Hilfeleistungseinsätzen mitarbeiten zu können - also eine Funktion als Truppmann oder -frau auszuüben, der oder die von einem Truppführer angeleitet wird.

Umgang mit dem Schlauch

Die Schwerpunkte lagen bei der Aneignung von theoretischen Fachkenntnissen und dem Erlernen von einzelnen Grundtätigkeiten. Dazu zählt natürlich auch, wie man einen Feuerwehrschlauch „fachgerecht“ aus- und einrollt, wie die Wasserentnahme aus offenen Gewässern funktioniert und wie Leitern richtig aufzustellen sind.

Mit zur Palette der Ausbildung gehören auch Rechtsgrundlagen. Etwa: Was darf ein Feuerwehrmann? Welche rechtlichen Bestimmungen gibt es im Zivil- und Katastrophenschutz? Außerdem gab es Kurse für Brennen und Löschen, Erste Hilfe, Fahrzeugkunde, Löschgeräte, Schläuche, Armaturen, Rettungsgeräte, Gefahren der Einsatzstelle, persönliche Schutzausrüstung sowie Knotenkunde. Insgesamt 70 Unterrichtseinheiten absolvierten die Feuerwehrleute, um schlussendlich bei Einsätzen unterstützen zu können.

Am Ende der Ausbildungsstunden stand am 9. Oktober die Leistungsüberprüfung auf dem Programm. Dabei mussten alle Lehrgangsteilnehmer im Kemberger Gerätehaus, theoretisch wie praktisch, das angeeignete Wissen und Können unter den kritischen Blicken der Stadtwehrleitung Kembergs nachweisen.

Die Kemberger Feuerwehrleute beim Zusammenkoppeln von Saugschläuchen für eine Wasserentnahme aus offenen Gewässern Foto: Sascha Graf

Zweiter Lehrgang steht an

Jetzt heißt es für alle Floriansjünger, die erfolgreich teilgenommen haben, sich in ihren eigenen Ortsfeuerwehren fortzubilden. In der hier anschließenden „Truppmannausbildung Teil 2“ geht es darum, ihre Funktion selbstständig wahrzunehmen.

Dafür sind innerhalb von zwei Jahren 80 Stunden vorgesehen. In dieser Zeit besteht auch die Möglichkeit, sofern man das 18. Lebensjahr erreicht hat, an der Kreisausbildung zum Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger teilzunehmen.

Die Kemberger Teilnehmer am diesjährigen Lehrgang kamen aus den Orten Bergwitz, Dabrun, Eutzsch, Globig, Rackith, Lammsdorf, Radis, Reuden, Rotta, Schleesen, Uthausen und Wartenburg.