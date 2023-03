Kemberg/MZ - Mehr Showdown geht nicht: Spitzenreiter Kemberg empfängt in der Landesliga am Samstag, 15 Uhr, den punktgleichen Zweiten Ilsenburg. Die Gastgeber sind vor den eigenen Fans ungeschlagen, und die Elf aus dem Harz ist auswärts noch nicht bezwungen, hat sogar auf fremdem Terrain vor der Winterpause alles gewonnen. Eigentlich ist das Team vom verbandsligaerfahrenen Trainer Marko Fiedler der heimliche Tabellenführer. „Die haben ein Spiel weniger ausgetragen“, sagt Kembergs Coach Marvin Richter, der damit allerdings die Favoritenrolle nicht geschickt den Gäste überlassen will. Nach Auffassung beider Übungsleiter wird es - so formuliert es Fiedler - „ein Spiel auf Augenhöhe“. „Wir geben Vollgas und wollen gewinnen“, sagt Richter. „Und wir fahren nicht so weit, um am Ende mit leeren Händen da zu stehen“, so Fiedler, der einen Punkt, am besten aber drei Zähler in den Harz mit nehmen will. Knisternde Spannung ist garantiert, und bei den Übungsleitern ist schon die Vorfreude auf ein Spitzenspiel der Extraklasse zu spüren. „Für solche Spiele lebt man“, sagt Fiedler. Und beide Teams haben kaum Personalsorgen vorm Gipfeltreffen. In Kemberg fällt der verletzungsbedingte Ausfall von Moritz Hillebrand schon ins Gewicht. Auch hinter dem Einsatz von Maurice Witzel steht ein Fragezeichen. Dagegen haben Kicker in beiden Vereinen ihre Sperren wegen der fünften Gelben Karte bzw. einer Ampelkarte abgesessen.

