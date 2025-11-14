weather wolkig
  4. Fußball-Landesliga im Kreis Wittenberg: Kemberg startet Heimspielserie - Gräfenhainichen mit schwerem Gegner

Der SV Rot-Weiß Kemberg empfängt das auswärtsstärkste Team der Landesligastaffel. Warum der VfB Gräfenhainichen mit einem Sieg definitiv einen Tabellenplatz gut machen kann.

Von Andreas Hübner 14.11.2025, 08:03
Die Heimpremiere des neuen Kemberger Trainertrios geht in der Fußball-Landesliga gegen Zeitz mit 1:2 noch verloren.
Die Heimpremiere des neuen Kemberger Trainertrios geht in der Fußball-Landesliga gegen Zeitz mit 1:2 noch verloren. (Foto: Sven Wieder)

Wittenberg/MZ. - Während die Fußballer des FC Grün-Weiß Piesteritz dieses Wochenende in der Südstaffel der Fußball-Landesliga spielfrei sind und Körner sparen können, müssen die Kemberger und die Gräfenhainichener Kicker ran. Der SV Rot-Weiß Kemberg steht nicht erst seit dieser Woche unter Zugzwang. Mit nur sieben Punkten sind sie immer noch auf dem vorletzten Platz positioniert.