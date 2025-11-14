Der SV Rot-Weiß Kemberg empfängt das auswärtsstärkste Team der Landesligastaffel. Warum der VfB Gräfenhainichen mit einem Sieg definitiv einen Tabellenplatz gut machen kann.

Die Heimpremiere des neuen Kemberger Trainertrios geht in der Fußball-Landesliga gegen Zeitz mit 1:2 noch verloren.

Wittenberg/MZ. - Während die Fußballer des FC Grün-Weiß Piesteritz dieses Wochenende in der Südstaffel der Fußball-Landesliga spielfrei sind und Körner sparen können, müssen die Kemberger und die Gräfenhainichener Kicker ran. Der SV Rot-Weiß Kemberg steht nicht erst seit dieser Woche unter Zugzwang. Mit nur sieben Punkten sind sie immer noch auf dem vorletzten Platz positioniert.