Fußball-Landesliga im Kreis Wittenberg Kemberg startet Heimspielserie - Gräfenhainichen mit schwerem Gegner
Der SV Rot-Weiß Kemberg empfängt das auswärtsstärkste Team der Landesligastaffel. Warum der VfB Gräfenhainichen mit einem Sieg definitiv einen Tabellenplatz gut machen kann.
14.11.2025, 08:03
Wittenberg/MZ. - Während die Fußballer des FC Grün-Weiß Piesteritz dieses Wochenende in der Südstaffel der Fußball-Landesliga spielfrei sind und Körner sparen können, müssen die Kemberger und die Gräfenhainichener Kicker ran. Der SV Rot-Weiß Kemberg steht nicht erst seit dieser Woche unter Zugzwang. Mit nur sieben Punkten sind sie immer noch auf dem vorletzten Platz positioniert.