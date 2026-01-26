Ehrung für Ersthelfer, Millioneninvestitionen und ein ambitionierter Ausblick: Neujahrsempfang in Kemberg zeigt, warum 2025 ein „Superjahr“ war und warum 2026 noch anspruchsvoller wird.

Rauch am Tisch des Bürgermeisters: Die Kinderfeuerwehr rückt an, löscht den inszenierten „Brand“, allerdings nicht ohne eine Geldforderung.

Kemberg/MZ. - Es ist ein Moment, in dem ein ganzer Saal innehält. Dann stehen die Menschen auf. Einer nachdem anderen. Applaus brandet auf. Langer, aufrichtiger Applaus. Diese Anerkennung gilt drei Ersthelfern, deren schnelles und selbstloses Eingreifen einem kleinen Jungen das Leben gerettet hat. Für ihren „großen Mut und klaren Kopf“ sind ihnen am Freitagabend zum Kemberger Neujahrsempfang die Ehrenurkunden der Stadt überreicht worden.