  4. Neujahresempfang in Kemberg: Kemberg ehrt Ersthelfer, die einem Kind das Leben retten

Ehrung für Ersthelfer, Millioneninvestitionen und ein ambitionierter Ausblick: Neujahrsempfang in Kemberg zeigt, warum 2025 ein „Superjahr“ war und warum 2026 noch anspruchsvoller wird.

Von Paul Damm 26.01.2026, 11:00
Rauch am Tisch des Bürgermeisters: Die Kinderfeuerwehr rückt an, löscht den inszenierten „Brand“, allerdings nicht ohne eine Geldforderung.
Rauch am Tisch des Bürgermeisters: Die Kinderfeuerwehr rückt an, löscht den inszenierten „Brand“, allerdings nicht ohne eine Geldforderung. (Foto: Paul Damm)

Kemberg/MZ. - Es ist ein Moment, in dem ein ganzer Saal innehält. Dann stehen die Menschen auf. Einer nachdem anderen. Applaus brandet auf. Langer, aufrichtiger Applaus. Diese Anerkennung gilt drei Ersthelfern, deren schnelles und selbstloses Eingreifen einem kleinen Jungen das Leben gerettet hat. Für ihren „großen Mut und klaren Kopf“ sind ihnen am Freitagabend zum Kemberger Neujahrsempfang die Ehrenurkunden der Stadt überreicht worden.