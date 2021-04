Keinen Überblick mehr in Kemberg

Seitdem die Hausärzte impfen dürfen, herrscht ein großes Durcheinander bei der Terminvergabe. Warum die Planung gerade in Kemberg so schwerfällt.

Kemberg - Es scheint nun endlich voranzugehen mit dem Impfen. Seit vergangener Woche dürfen Hausärzte im Landkreis Wittenberg bei der Bekämpfung der Pandemie mitmischen und Impfdosen verabreichen. Somit können noch mehr Personen in kurzer Zeit immunisiert werden. In Kemberg verursacht das jedoch ein großes Durcheinander bei der Terminvergabe.

Immer mehr Einwohner, die sich bereits für einen Impftermin bei der Stadt angemeldet hatten, vereinbaren nun neue Termine beim Hausarzt, ohne die Stadtverwaltung von Kemberg darüber zu informieren. „Wir können kaum noch planen, weil wir nicht mehr wissen, wer von den angemeldeten Leuten schon geimpft ist“, erklärt der Kemberger Bürgermeister Torsten Seelig (CDU), der über die Situation verärgert ist.

Jeder kommt dran

Anfang März hatte Seelig mehr als 1.000 Einwohner aus dem Kemberger Stadtgebiet, die für einen Impftermin in Frage kommen, angeschrieben. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, im Impfzentrum vor Ort ihre erste Spritze mit dem Biontech-Vakzin zu erhalten. Von knapp 700 über 80-Jährigen bekam der Rathauschef eine Rückmeldung und das Einverständnis für eine Impfung. „Diejenigen haben wir auf unsere Liste genommen. Jeder bekommt verbindlich eine Spritze verabreicht, der sich dafür angemeldet hat“, berichtet Seelig.

Da er nicht jedem gleich einen konkreten Termin zuweisen kann, fühlen sich womöglich einige vergessen und lassen sich lieber beim Hausarzt auf Covid-19 spritzen, so jedenfalls die Theorie von Torsten Seelig. Er sagt: „Wir vergeben die Termine peu à peu. Niemand wird von uns ausgelassen.“ Sollten Einwohner dennoch abspringen oder den Termin nicht mehr benötigen, würde sich Seelig über eine kurze Rückmeldung freuen. „Ich habe wirklich kein Problem damit, wenn jemand lieber zum Hausarzt geht. Aber dann soll er mich bitte rechtzeitig informieren, damit wir planen können und keinen Impfstoff verfallen lassen müssen“, sagt Seelig.

Schließlich habe das mobile Impfteam, das jeden Donnerstag in der Goldenen Weintraube impft, 84 Dosen pro Woche zur Verfügung. Wenn am Impftag allerdings 20 Personen nicht erscheinen, wird es unfassbar schwierig, in der kurzen Zeit noch jemanden zu erreichen, der einspringen kann. Das Kemberger Stadtoberhaupt sagt: „Wir haben immer zehn Leute in der Hinterhand. Sollten kurzfristig mehr Absagen kommen, sitzen wir da und müssen rotieren.“

Wie der Landkreissprecher Ronald Gauert erklärt, sei jede Stadt für das Anschreiben und die Terminvergabe selbst verantwortlich. Als Stadt könne man nicht mehr unternehmen, als die Einwohner zu bitten, sich zu melden, falls der Termin hinfällig geworden sei. Zu den impfenden Hausärzten hat der Landkreis bisher noch keine Erkenntnisse. „Wir haben keinen Überblick darüber, wer jetzt schon aktiv ist. Von der Kassenärztlichen Vereinigung erhielten wir noch keine Info“, sagt Gauert. Das Vakzin bekommen die Hausärzte nämlich nicht vom Landkreis, sondern von örtlichen Apotheken. Wie Seelig weiß, handelt es sich dabei einzig um Astrazeneca. Die MZ will sich auch diesem Thema noch widmen.

Im Impfzentrum „Mittelfeld“ in Wittenberg wird am 17. und 18. April ebenso ausschließlich Astrazeneca geimpft. Es ist eine letzte Aktion des Landkreises, bevor der Impfstoff dort endgültig ausgesetzt wird. „Wir hatten über 1.000 Termine, die sofort vergeben werden konnten“, sagt Gauert. Eine Impfung ohne vorherige Anmeldung plant das Dessauer Impfzentrum für das kommende Wochenende. 700 Personen sollen ohne Termin gespritzt werden. So etwas habe man laut Gauert für Wittenberg nicht geplant.

Absprache mit Hausärzten

Eine ähnliche Situation bei der Terminvergabe wie in Kemberg, hat der Coswiger Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) bisher nicht erlebt. Zwar haben auch in Coswig einige Personen abgesagt, sich aber immerhin mit der Stadt in Verbindung gesetzt. „Wir hatten dadurch die Möglichkeit, die Termine rechtzeitig wieder neu besetzen zu können.“

In Gräfenhainichen habe man sich recht zeitnah mit den Hausärzten in Verbindung gesetzt und ein Konzept entwickelt. „Wir hatten einige Impfwillige, die nur zu Hause geimpft werden konnten. Diese Aufgabe haben dann die Hausärzte übernommen“, erklärt Enrico Schilling (CDU), Bürgermeister der Heidestadt und betont: „Das Miteinander funktioniert wirklich sehr gut.“ (mz/Paul Damm)