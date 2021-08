Keine Hinweise auf ein Unglück nahe Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg - Ergebnislos ist nach Auskunft der Polizei vom Sonntag die Suche nach einem vermeintlich vermissten und womöglich verunglückten Kind am Freitag im Bereich des kleinen Badesees „Blaues Auge“ im Wald zwischen Bad Schmiedeberg und Reinharz geblieben.

Wie die MZ am Samstag berichtete, hatten ein herrenloses, abgeschlossenes Kinderfahrrad und eine Badehose in der Nähe in dem Waldstück die Suche ausgelöst, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen war. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG hatte sich an der Suche beteiligt.

Gefunden worden sei niemand, hieß es seitens des Polizeireviers Wittenberg am Sonntag auf MZ-Anfrage. Auch liege nach wie vor keine Vermissten-Meldung vor, es werde kein Kind vermisst.

Warum das Kinderfahrrad abgeschlossen im Wald stand und wem es gehört, bleibt damit ebenso weiterhin unklar. Aber vielleicht vermisst es ja doch jemand? (mz)