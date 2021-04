Keine Fälle mehr in Pflegeheimen im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Es gibt auch noch erfreuliche Entwicklungen in der Corona-Krise. So mussten nach Angaben des Landkreises seit einer Woche keine positiven Fälle mehr in Pflegeheimen oder bei ambulanten Pflegediensten registriert werden. Die Impfungen dort haben sich als wirksam erwiesen.

Neuinfektionen gibt es trotzdem, etwa in Schulen, Kitas und Unternehmen. Am Freitag sind 30 weitere Corona-Fälle hinzugekommen - damit beträgt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis Wittenberg 5.776. Aktuell gelten 417 Menschen als erkrankt. 254 Patienten starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Nach Berechnungen des Landkreises liegt sie aktuell bei 167 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut gibt einen Wert von 162 an.

Die Inzidenz, sagt Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU), sei eine Momentaufnahme. Tests, das Nachverfolgen und Rettungsdiensteinsätze allerdings die tägliche Arbeit. (mz/Marcel Duclaud)