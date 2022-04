Keine Debatte über Wittenberger Partnerstädte

Die Sitzungen der politischen Gremien der Lutherstadt - hier eine Ausschusssitzung - finden coronabedingt weiterhin im Stadthaus statt, so auch die jüngste Ratssitzung.

Wittenberg/MZ - Die Schülerinnen und Schüler einer achten Klasse des Luther-Melanchthon-Gymnasiums, die sich mit ihrem Lehrer just diese Ratssitzung für einen Besuch ausgesucht hatten, bekamen an diesem Mittwoch keine authentische Vorstellung von der allmonatlichen Veranstaltung: Schon nach 45 Minuten waren die Stadträte mit dem öffentlichen Teil durch. Damit dürfte die 26. Sitzung als eine der kürzesten in die jüngere Ratsgeschichte eingehen. Zwei Entscheidungen fielen gleichwohl.