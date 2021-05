Kein Grund zur Sorge in Klieken

Coswig

Die Entscheidung des Coswiger Stadtrats lässt Anke Heinrich aufatmen. „Es ist genau das eingetreten, was ich mir erhofft habe“, sagt die Schulleiterin der Kliekener Ein-Stein-Grundschule erfreut. Im Stadtgebiet von Coswig sollen demnach alle Grundschulstandorte eigenständig erhalten bleiben.

Wie die MZ berichtete, musste Heinrich bis zuletzt um ihre Schule bangen. Es gab die Sorge, dass der bisher ungebundene Schulstandort Klieken aufgrund fehlender Schüler weichen muss. Das hatte auch einige Eltern verunsichert.

Mindestens 15 Schüler

Wie Coswigs Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) bereits bei der Sitzung des Kulturausschusses im März berichtete, wolle die Stadt alles unternehmen, um die eigenständigen Schulstandorte auf lange Sicht zu erhalten. Die Rede ist dabei von der Fröbel-, der Naturpark- und der Ein-Stein-Grundschule. Dieses Versprechen konnte Clauß einhalten.

Es wurde nämlich eine Variante erarbeitet, die besonders der schülerschwachen Ein-Stein-Schule eine Mindestjahrgangsstärke an Schülern ermöglichen soll. Clauß erklärt: „Um als eigenständiger Standort durchzugehen, sieht die Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt zur Schulentwicklungsplanung eine Jahrgangsstärke von mindestens 15 Schülern vor.“

In Klieken konnte diese Schülerzahl für das Schuljahr 2022/23 inzwischen erreicht werden. „Bis jetzt haben wir 18 Anmeldungen“, sagt Anke Heinrich. Doch nicht alle künftigen Grundschüler kommen aus Klieken oder Umgebung. Etwa die Hälfte stammt aus der Kernstadt Coswig.

Im Rahmen des Wahlrechts dürfen sie nämlich entscheiden, an welche Schule sie gehen wollen. Die Fröbel-Grundschule in Coswig werde dadurch einige Schüler verlieren. Das sei allerdings nicht sehr dramatisch. Schließlich besitze sie nach Informationen der Stadt Jahrgangsstärken von teilweise mehr als 60 Lernenden.

Die Voraussetzung, damit diese Variante funktioniert, ist die Einteilung der Standorte in Schulbezirke. „Für die Verwaltung soll es somit planbar sein, mit wie vielen Schülern sie überhaupt rechnen kann“, erklärte Clauß im März. Bisher war das nicht möglich gewesen. Außerdem soll dadurch verhindert werden, dass sich Schüler aus Jeber-Bergfrieden an der Ein-Stein-Schule in Klieken einschulen lassen.

Denn auch der Naturparkschule fehle es zukünftig an Schülern. Alleine im vorigen Jahr hätten sich nach Auskunft von Clauß sieben Schüler aus Jeber-Bergfrieden für die Ein-Stein-Grundschule entschieden. Mit den festgelegten Bezirken ist das nicht mehr möglich.

Eltern können aufatmen

Wie Schulleiterin Heinrich sagt, erhielt sie in letzter Zeit viele Anrufe von verunsicherten Eltern. Diese hatten Angst, dass die Schule die benötigte Klassenstärke von 15 Schülern nicht erreicht. „Ich kann alle beruhigen. Schließlich haben wir für das kommende Schuljahr 24 Anmeldungen und für 2022/23 schon 18“, sagt Heinrich. Daher werde die Ein-Stein-Schule eigenständig bleiben und müsse keinen Verbund eingehen. (mz)