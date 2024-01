Zwei oder Personen versuchten einen Kaugummisautomaten in der Berliner Straße in Wittenberg auszuhebeln. Die Polizei hat Verdächtige gestellt

Die Polizei schnappt Tatverdächtige in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Wie der Polizei am 11. Januar um 01.37 Uhr angezeigt wurde, versuchten zwei bis drei Personen, einen Kaugummisautomaten in der Berliner Straße in Wittenberg gegenüber der Zeppelinstraße auszuhebeln.

Während der Anfahrt der Beamten stellten sie drei Personen fest, welche aus Richtung des Kaugummiautomaten kamen und sich in Richtung Barbarastraße entfernten. Die Personen wurden folglich kontrolliert. Dabei wurden mehrere Einbruchswerkzeuge sowie Münzgeld aufgefunden und sichergestellt. Ob es sich bei den Münzen um Diebesgut handelt, muss ermittelt werden. Am Kaugummiautomaten konnten Hebelspuren im Bereich des Münzgeldfaches festgestellt werden. Gegen die drei tatverdächtigen Personen (2x männlich, 1x weiblich) im Alter von 19 und 22 Jahren wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.