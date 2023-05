Die Zuschauer fordern in Coswig mehrere Zugaben von Chris Kavanagh und seiner Band ein.

Simonetti-Haus in Coswig

Coswig/MZ - Der Einstieg von Folksänger Chris Kavanagh und seiner Band am Freitag im Coswiger Simonetti-Haus war ungewöhnlich, aber wirksam. Mit einem bekannten „Dubliner-Song“, der in Deutschland als das Lied „An der Nordseeküste“ bekannt ist, hatten sie das Publikum im voll besetzten historischen Saal sofort auf ihrer Seite. Und auch das gute alte Banjo war wieder einmal präsent. Von Kavanagh meisterhaft gespielt, kam es ganz besonders gut an.