In dem 150 Jahre alten Gotteshaus St. Marien in der Wittenberger Altstadt wurde in den vergangenen Wochen viel verändert. Unter anderem wurde Wert auf Komfort gelegt.

Wittenberg/MZ - Sehr praktisch, wenn eine Kirchengemeinde einen Mann vom Fach in ihren Reihen hat. „Eigenleistung Vikar“, steht am Posten „Elektro“ in der Auflistung der Arbeiten, die in den zurückliegenden Monaten am Gotteshaus der katholischen Pfarrei St. Marien in der Wittenberger Altstadt durchgeführt worden sind. Mit knapp 53.000 ist die investierte Summe überschaubar, und doch kein Pappenstiel für die Gemeinde. Da hilft die Eigenleistung von Elektromeister Marcel Liebing, dem Vikar von St. Marien.