Wittenberg/MZ. - Zum Jahreswechsel sind im Landkreis Wittenberg erneut mehrere Briefkästen und Automaten gesprengt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien Briefkästen in der Försterstraße in Oranienbaum und in der Wittenberger Heubnerstraße gesprengt worden.

Höherer Schaden entstand bei einer Explosion in einem Zigarettenautomaten in der Zahnaer Landstraße in Bülzig. Ein Anwohner hatte dort gegen 2 Uhr in der Nacht einen lauten Knall wahrgenommen und am Tag die Polizei gerufen. Die fand einen aufgesprengten Automaten vor. Ob sich der illegale Sprengmeister mit Zigaretten als Beute davonmachen konnte, war laut Polizei nicht festzustellen. Zumindest die Bargeldkassette im Automaten blieb ihm verschlossen. In der Wittenberger Wallstraße erlitt ein Parkautomat einen Totalschaden. Die Beamten fanden einen komplett zerstörten Automaten am Montagnachmittag vor. Die Teile des Gerätes seien im Umfeld verstreut gewesen, hieß es. Lediglich die Bargeldkassette überlebte die Explosion und verblieb an Ort und Stelle. Entwendet wurde augenscheinlich also nichts. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet.