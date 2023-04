Thomas Herzer und Christoph Hagemann kündigen einen besonderen Gottesdienst am Sonntag Kantate in der Wittenberger Stadtkirche an. Dann soll erklingen, was bei einem Familiensingtag am 6. Mai eingeübt wird.

Wittenberg/MZ - Ein bisschen erinnert das, was die Wittenberger Kantoren Thomas Herzer und Christoph Hagemann vorhaben, in Form und Anlage an ein Scratch-Konzert: Bei diesem Format treffen sich Menschen, die einander mitunter nicht kennen, um an einem Tag ein Stück einzustudieren, das noch am selben Abend zur Aufführung gelangt. Wer es einmal mitgemacht hat weiß, welche Freude das ist. Im Fall von Herzer (Schlosskirche) und Hagemann (Stadtkirche) werden ganz besonders Familien eingeladen, um am 7. Mai, dem Sonntag Kantate, im Gottesdienst vorzustellen, was am Tag zuvor eingeübt wurde.