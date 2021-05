Kandidaten erklären sich im Stadthaus

Wittenberg - Wie wird der neue Landrat des Kreises Wittenberg heißen? Die Wähler haben am 6. Juni das Wort.

Fest steht: Der amtierende Mann an der Spitze der Verwaltung, Jürgen Dannenberg (Linke), tritt nach zwei Amtsperioden nicht wieder an. Fest steht ebenfalls: Neun Personen haben ihren Hut in den Ring geworfen, acht Männer, eine Frau. Einige unter ihnen sind erfahrene Lokalpolitiker, die auch schon mal kandidierten, für andere ist Verwaltung und Politik eher Neuland.

Schwieriger Wahlkampf

Nicht ganz einfach dürfte die Entscheidungsfindung werden, auch deshalb, weil Wahlkampf unter Corona-Bedingungen nur sehr eingeschränkt stattfinden kann. Umso wichtiger ist die von MZ-Redaktionsleiter Thomas Liersch moderierte Vorstellungsrunde am Dienstagabend im Stadthaus von Wittenberg, zu der die Kreisverwaltung eingeladen hat. Dass der Informationsbedarf hoch ist, zeigen nicht zuletzt die Zugriffszahlen im Netz. Die live gestreamte Veranstaltung - die Wiedergabe ging bei Ton und Bild leider nicht ganz ohne technische Mängel über die Bühne - ist weit über 1.000 Mal aufgerufen worden. Nur an dem Abend, sie kann nach den Worten von Kreissprecher Ronald Gauert noch bis zur Wahl abgerufen werden.

Dass es in den vorgesehenen 90 Minuten kaum möglich sein wird, inhaltlich in die Tiefe zu gehen, bemerkte Moderator Liersch gleich zu Beginn. Es gehe vielmehr darum, ein Bild der Bewerber zu vermitteln, kurz auf die politische Agenda zu verweisen, einige Fragen zu ermöglichen. Die Regeln waren strikt - es gab eine Minute Redezeit pro Frage, wer sie überschritt, dem zeigte Kreiswahlleiter Jörg Hartmann nach der gelben auch schon einmal die rote Karte.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde waren die Kandidaten aufgerufen, zu benennen, wofür sie stehen, was sie verändern möchten. Heike Dorczok aus Bad Schmiedeberg glaubt, dass es besser geht. Sie spricht von „ganz schlechter Außenwirkung“ und fehlender Präsenz. Der „Esprit“, der ihr im Kreis begegne, werde nicht nach außen transportiert. Dem Wittenberger Matthias Felix geht es wesentlich um Wirtschaftspolitik, die Bearbeitung von Bauanträgen dauere zu lange. Und in der Region gewonnene Rohstoffe (Kies, Sand) müssen aus seiner Sicht auch hier verarbeitet werden. Norbert Ladewig nennt unter anderem den Öffentlichen Nahverkehr, der „eine Katastrophe“ sei. Es gelte im Übrigen, Investoren zu locken und zu halten: „Dann bleiben auch die Kinder hier.“

Der für die AfD ins Rennen gehende Frank Luczak nennt als Schwerpunkte Kinder, Wirtschaft und Bürokratieabbau. Die Gewerbesteuer solle gesenkt werden - darüber allerdings befinden die Städte. Er fragt zudem: „Warum wurde in Schulen nicht in Belüftungsanlagen investiert?“ Sven Paul (SPD), der auch für Grüne und Linke antritt, verkündet vier Punkte, die er schnell angehen will: Wiederbelebung der Heidebahn, Werbung für mehr Ärzte im Landkreis, bessere Präsenz in den sozialen Medien, Mittel für Radwegebau effektiv nutzen.

Mike Reiß (Freie Wähler) sieht die Infrastruktur an erster Stelle. Es gelte, die Kleinstädte wieder zu Mittelpunkten zu machen und die Landwirtschaft zu stärken. Deren Produkte dürften nicht verramscht werden, weshalb er sich etwa für regionale Märkte einsetzen wolle. Dem jungen FDP-Mann Norman Sehmisch ist es ebenfalls um den ländlichen Raum zu tun. Vieles sei dort verschwunden: Bäcker, Fleischer, Bahnhof, Ärzte. Es müsse darum gehen, das zu halten, was noch da ist, und dem ländlichen Raum mehr Wertschätzung entgegenzubringen.

Sehr konkret wird Christian Tylsch (CDU). Er sagt unter anderem: keine Schulschließungen mehr, Breitband an Schulen bringen, Schulsozialarbeit verstetigen, dem Ärztemangel entgegenwirken, zum Beispiel mit einem Stipendienprogramm. Auch neue Gewerbegebiete brauche es. Schließlich ist da noch der langjährige Verwaltungsmann Holger Zubke. Er spricht unter anderem von nutzerfreundlichen Tarifen im ÖPNV, von attraktiverem Radverkehr, vom Ausbau digitaler Angebote für Bürger. Auch Fachkräfte seien ein heißes Thema.

Viel Raum, um Themen ausführlich zu erörtern, blieb wie erwähnt nicht. Einige Fragen kamen dennoch aufs Tapet. Etwa die, wie es gelingen kann, Wirtschaft und Klima in Einklang zu bringen. Die Aussagen reichten hier von Innovationen, auf die es ankomme, von der Vermeidung unnötiger Transporte bis hin zu der Annahme, dass die Unternehmen längst dabei seien, sich umzustellen und das Klima zu retten.

Die biogasbetriebenen Erdgasbusse, die noch immer auf ihren Einsatz warteten, spielten bei Fragen aus dem Publikums ebenso eine Rolle wie der Fachkräftemangel, das Problem der niedrigen Löhne oder die aktuell aufgekommene Debatte um eine Reduzierung der Leitstellen - was manche der Kandidaten sich gut vorstellen können, andere wiederum vehement ablehnen.

Warum gerade Sie?

Der Abend endete mit einem kurzen Statement der neun Bewerber, warum die Wähler gerade ihnen die Stimme geben sollten. Zubke möchte Erfahrungen ein-und innovative Ideen im Kreis voranbringen. Tylsch sagt, es brauche Erfahrungen, Ziele und Netzwerke. Das bringe er mit. Sehmisch erklärt: Gesucht werde eine zielstrebige, verantwortungsbewusste, führungsstarke Person. Er könne da einiges einbringen. Für Reiß beginnt die Zukunft heute. Dafür müssten die Grundlagen gelegt werden. Paul möchte neuen Schwung in den Landkreis bringen, den Blick von außen und Verwaltungserfahrung bringe er mit. Luczak sieht sich als Praktiker, dem es um das Umsetzen geht, nicht um viele Worte. Ladewig will den schlafenden Riesen, den Landkreis, wecken. Felix führt seine Erfahrungen als Unternehmer und in der Verwaltung ins Feld. Dorczok indes betont, von keinen Verpflichtungen, keinen Verflechtungen, keinem Parteibuch gehindert zu sein. Sie wolle Brücken bauen.

Die Vorstellungsrunde der Bewerber für die Landratswahl kann im Netz abgerufen werden. (mz)