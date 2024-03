Piesteritz vs. Kemberg: So werden Eckbälle in der Fußball-Landesliga zum Derbyhit

Kemberg/MZ. - Der FC Grün-Weiß Piesteritz hat sich im Nachholspiel mit einem 6:2-Erfolg in Kemberg vor 350 Zuschauern die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga zurück erobert und sich so den inoffiziellen Titel eines Herbstmeisters gesichert.

Nummer eins im Landkreis

Und so haben die sangesfreudigen Kicker freie Songauswahl. Die Hits vom Spitzenreiter, vom Derby- oder Auswärtssieg könnten angestimmt werden. Doch die jungen Männer entscheiden sich für einen Premierensong. „Die Nummer eins im Landkreis sind wir“, wird lautstark verkündet.

Tatsächlich trumpfen die Piesteritzer, die sich über Tempo, Technik und Passgenauigkeit eine Vielzahl an Chancen erarbeiten, stark auf. Der Erfolg ist verdient. Das sehen die Gastgeber keinen Deut anders. „Am Ende kam mit zwei aberkannten Toren und einem Eigentor auch noch Pech hinzu, so dass das Ergebnis zu hoch ausfiel“, lautet das Fazit der Gastgeber auf der Facebookseite des Vereins. Dabei starten die Platzherren fulminant in die Partie. Sie attackieren den ballführenden Gegenspieler sofort und setzen offensiv die ersten Akzente. Benedikt Richter sieht den FC-Keeper Tomas Hnizdil etwas zu weit vor dem Kasten stehen und zieht aus der Distanz ab. Ein Traumtor bringt die Gastgeber hoch verdient in Front (17.).

Danach kommen die Gäste, die die erste Viertelstunde regelrecht in den Sand gesetzt haben, besser ins Spiel. Und die Platzherren offenbaren – so wie es Kembergs Sportwart Felix Uhrig schon im Programmheft formuliert – „auffällige Löcher in der Hintermannschaft“. Das wird Kemberg besonders bei Eckbällen zum Verhängnis. Nach einem scheinbar abgewehrten Standard sorgen die Grün-Weißen für einen Angriff wie aus dem Lehrbuch. Tomas Karlovec muss die präzise Flanke von Yannic Gauert nur noch zum Ausgleich einköpfen (31.). Und Gauert erkämpft sich eine weitere Ecke. Niclas Bierwirth schlägt den Standard millimetergenau auf Gauert, der per Kopf für die Führung sorgt (45.).

Gleich nach dem Wechsel können die Piesteritzer auf 3:1 erhöhen. Erneut ist eine Bierwirth-Flanke der Ausgangspunkt. Yannick Becker erzielt das 3:1 (50.). Doch die Kemberger halten dagegen. Erneut Richter – dieses Mal per Kopf – kann verkürzen (56.). Und dann jubelt Kemberg über das vermeintliche 3:3 (61.). Abseits! In dieser Drangphase der Gastgeber erzielen die Piesteritzer das 4:2 wieder nach einer Ecke. Per Hacke spielt Becker Lukas Hehne an. Der Torjäger und Winterneuzugang von Stahl Brandenburg trifft problemlos zum 4:2 (63.). „Ich werde jetzt nicht unsere Trainingsinhalte verraten, aber Standards können in einem engen Spiel entscheidend sein“, sagt Stefan Neuberg bei seinem Trainer-Comeback und findet: „Wir haben die Tore in wichtigen Momenten erzielt“. Der Einstand des neuen Übungsleiter-Duos mit Sebastian Töpfer ist mehr als gelungen.

Rückpassversuch per Brust

Und es ist noch von einem Treffer aus dem Kuriositätenkabinett zu berichten. Der Kemberger Awal Abubakar versucht im eigenen Torraum, per Brust einen Rückpass zu seinem Keeper. Das misslingt gründlich, und es steht 5:2 (70.). Den Schlusspunkt setzt erneut Hehne. Er stürmt allein auf Keeper Niclas Ruß zu. Der Torwart kann zunächst abwehren, aber Hehne setzt erfolgreich zum 6:2 (73.) nach. Der Neue ist bei seinem Debüt gleich doppelt erfolgreich. „Hauptsache ist, dass die Mannschaft gewonnen hat“, sagt der 25-Jährige. Mit dem Team sei einiges möglich. Auch der Verbandsligaaufstieg? „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, sagt der Kicker mit Oberliga-Erfahrung.