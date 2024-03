Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ORANIENBAUM/MZ. - Mit dem Aufbau des Zirkuszeltes wurde erst am gestrigen Dienstag begonnen. Das Zelt für die Tiere aber steht schon seit ein paar Tagen auf der Festwiese direkt gegenüber der Orangerie. Es ist umringt von etlichen Wohnmobilen und Transportwagen. Schon seit ein paar Wochen kündigen es große, bunte Plakate in der Stadt und den Ortsteilen an. Ab Donnerstag gastiert Circus Aramannt in Oranienbaum.