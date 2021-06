Kalt statt kühl, aber immerhin nass im Mai im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - „Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun’ und Fass“ - diese Bauernregel ist eher Wunschtraum denn Realität. In den 31 Jahren seit 1991 ist dieser Fall in Betrachtung der Temperaturen nur in sechs Jahren vorgekommen, beim Niederschlag waren es ebenfalls sechs Fälle, in denen der Mai deutlich mehr Wasser hergab. Und es gibt nur ein Jahr, in dem beide Ereignisse gemeinsam zu beobachten waren: im Mai 2021.

Kühl oder kalt ist ein kleiner Unterschied: Für den Mai 2021 wird eine Verzögerung des Wachstums von bis zu zwei Wochen festgestellt, nicht nur Spargelbauern können ein Klagelied singen. Gleichwohl, der letzte Frühlingsmonat war im Areal zwischen Wittenberg und Jessen mit 12 Grad Celsius um ein Grad kälter als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990, für 1991 bis 2020 ergibt sich ein Defizit von 2,2 Grad.

Selten anzutreffen

Der Mai brachte oft genug zu kalte und wechselhafte Witterung durch eine Großwetterlage, die nach Angaben der Berliner Wetterkarte selbst im Winter selten anzutreffen ist. Extrem auch: Schneefall am 7. Mai in Berlin, wo um die Mittagszeit die Temperatur bis in die Nähe des Gefrierpunktes gesunken war, ein höchst seltenes Ereignis im norddeutschen Flachland für den Mai.

Fast genau so verrückt: Im Regelfall sollte der wärmste Tag des Monats am Ende desselben auftreten, der kälteste Tag wird eher am Monatsbeginn erwartet. Doch zwischen beiden Ereignissen lagen ganze zwei Tage. Vom 8. bis zum 11. Mai gab es eine sehr warme, sehr kurze Periode, in der zwei Sommertage, gelegentlich ein Heißer Tag beobachtet wurden (Sommertag: Maximum der Temperatur 25°C, Heißer Tag Maximum 30°C.) Zwei Tage vorher ging in der Nacht die Temperatur auf ein bis zwei Grad herunter, in Mühlanger auf 0,4 °C. Am Erdboden gab es in Wittenberg Bodenfrost bei minus 1,4 °C.

Besonders erfreulich ist die Niederschlagsbilanz des Mai, reichlich Wasser kam von oben, was auch nicht allzu häufig ist. Besonders ertragreich war der Zeitraum vom 11. bis 13. Mai, an diesen drei Tagen sind im Mittel des Landkreises bei 25 Beobachtern 76 Prozent der für den Monat zu erwartenden 51 Liter je Quadratmeter im Regenmesser gelandet. Verantwortlich war eine Luftmassengrenze, die von Süd nach Nord zog und erwärmte Meeresluft im Westen von subtropischer Warmluft im Osten trennte.

Wenn auch nicht in dieser Ergiebigkeit, die Niederschläge hielten bis zum 28. Mai an und brachten in der letzten Dekade verbreitet 12 bis 26 Liter/m². Der absolute Spitzenreiter des Monats war Zahna Nord mit einer Monatssumme von 91,8 l/m², im Mittel aller Beobachter sind 74,5 mm gemessen worden, es entspricht 153 Prozent des Mittels der Jahre 1961 bis 1990, für den Zeitraum 1991 bis 2020 sind es stolze drei Prozent mehr.

Unter den Erwartungen

Das Fazit: Kalt war der Mai mit einer Abweichung um 1 Grad vom langjährigen Mittel. Bei zwei bis drei Sommertagen fehlen deren ein bis zwei im Vergleich zum Referenzzeitraum. Zwei Tage mit Bodenfrost sind beobachtet worden, die Eisheiligen haben 2021 ein bisschen versagt. Die Sonnenscheindauer blieb mit rund 190 Stunden um zehn Prozent unter den Erwartungen, dafür sind 22 Tag mit messbarem Niederschlag gezählt worden, acht bis zehn Tage mehr, je nach Bezugszeitraum. (mz)