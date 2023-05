Ausgestattet mit einer Klampfe und derber Lyrik im Gepäck begeistern die Brüder Mundwinkel das Publikum in der Gassmühle in Rotta. Wobei das Publikum mit einbezogen wurde.

„Kalle, hast du Spaß?“: Brüder Mundwinkel begeistern Publikum in der Gassmühle in Rotta

Comedy-Abend in Gassmühle Rotta

Rotta/MZ - Mit Humor und reichlich derber Direktheit haben die „Brüder Mundwinkel“ am Sonnabend in Rotta das Publikum in der restlos besetzten Gassmühle begeistert. Die ungleichen Brüder ließen keine Gelegenheit aus, ihre fragwürdige Lyrik unter die zahlreich erschienenen Besucher zu mischen.