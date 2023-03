Fotowettbewerb in Coswig

Coswig/MZ - Dieses Projekt fand im Coswiger Rathaus schnell ämterübergreifend Interesse. „Ich fand die Idee so schön“, sagt Madita Schoenwald, „deswegen habe ich mich mit eingebracht.“ So schön die Idee ist, so einfach ist sie auch. „Ein Kalender mit Coswiger Motiven soll entstehen“, erklärt sie, „das ist das Ziel des Wettbewerbs.“