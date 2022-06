Kahlschlag am Platz der Jugend in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Kurz vor Ablauf der Fällsaison am gestrigen 28. Februar sind in Wittenberg auch in diesem Jahr diverse große Bäume Axt und Säge zum Opfer gefallen. Es handelt sich um Pappeln am Platz der Jugend in der Schlossvorstadt.

