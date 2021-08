Kabarett und Konzert in Rotta

Rotta - Zum Kabarettabend wird am heutigen Freitag in die Gassmühle eingeladen. Meigl Hoffmann und Bernard Paschek von der Leipziger Pfeffermühle versprechen eine Absteige mit Niveau, wenn es heißt „Der führerlose Aufzug“. „Portier Hoffmann lässt Sie ein in den Mikrokosmos Hotel und Liftboy Paschke bringt Sie auf Ihr Zimmer“, heißt es in der Ankündigung.

Die Liedertour bringt am nächsten Tag Nadine Maria Schmidt und „frühmorgens am Meer“ nach Rotta. Jetzt hat sie ihr drittes Album im Gepäck: „Ich bin der Regen“ - Lieder aus Gedichten großer Dichter und Dichterinnen, wie zum Beispiel Joseph von Eichendorff, Rainer Maria Rilke, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger, Joachim Ringelnatz und anderen.

Einen besonders bewegenden Akzent setzt ihre Vertonung von Zeilen aus dem letzten Briefwechsel Sophie Scholls und der Text aus eigener Feder im Bonuslied „Aluna“. Schmidt gilt als Tipp für Freunde von tiefen Frauenstimmen und Gänsehautmomenten.

Das Kabarett beginnt um 19 Uhr, das Konzert am morgigen Sonnabend um 18 Uhr. Der Einlass erfolgt eine Stunde vorher. Der Eintritt ist frei, um eine Hutspende wird gebeten. (mz)