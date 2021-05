Junger Autofahrer bei Auffahrunfall in Wittenberg schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Wittenberg wurde am Donnerstagmittag ein junger Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhren der 67-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger und der 21-jährige Fahrer eines Ford um 12.15 Uhr in dieser Reihenfolge in Wittenberg die Dessauer Straße in Richtung Stadtzentrum.

In Höhe der Einmündung zur Clara-Zetkin-Straße musste der Lkw-Fahrer wegen eines nach links abbiegenden Pkw verkehrsbedingt bremsen. Der Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf.

Dabei wurde er schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Dessauer Straße war von 12.31 Uhr bis 13.45 Uhr halbseitig gesperrt. (mz/red)