Sie leben gern in ihrer Heimatstadt Wittenberg. Gleichzeitig halten sie vieles für verbesserungswürdig. Was die Umfrage unterm Nachwuchs ergeben hat.

Wittenberg/MZ - Im Spätsommer 2022 bekamen alle 7.921 Kinder und Jugendlichen in Wittenberg Post von ihrer Stadt. Die wollte von ihnen wissen, was sie von den Angeboten für ihresgleichen halten, was ihnen fehlt, ob sie gern in der Lutherstadt leben. Immerhin rund zehn Prozent der jungen Wittenberger zwischen sechs und 27 Jahren haben sich die Mühe gemacht, den umfangreichen Fragebogen auszufüllen.