Junge Nachwuchsband aus Coswig feiert ersten Auftritt im Simonettihaus

Leonore, Maxi, Colin und Frieda (von links) während der Generalprobe. An der Gitarre hilft Bastian Loran aus.

Coswig/MZ - Die vier Teenager laufen direkt auf die Bühne. Ein paar Knöpfe werden gedrückt. Kabel werden eingesteckt. Während Frieda Eichelbaum ihren Mikrofonständer auf eine niedrigere Höhe korrigiert, nimmt Colin Knauth sein Mikro direkt in die Hand. Zur Tonprobe spielt Leonore Schneider ein paar Takte am Klavier und auch am Schlagzeug entlockt Maxi Ciciewskie den verschiedenen Trommeln und Kesseln erste Rhythmen. Dann geht es auch schon los, ein bekannter deutscher Pop-Song erklingt. Der Text läuft auf dem Prompter - auch wenn Frieda und Colin ihn eigentlich nicht bräuchten - mit. Dann aber kommt auch schon wieder ein Stoppzeichen. Ein paar Verstärker und Lautsprecher sind noch nicht perfekt eingestellt. Generalprobe im Simonettihaus.