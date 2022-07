Junge Künstler erkunden den Wörlitzer Park

Die Gesellschaft der Gartenreichfreunde hat zum zweiten Mal ihr Projekt „Young Artists...“ in Wörlitz durchgeführt. Jetzt kündigt ihr Vorsitzender eine Fortsetzung an.

Die Künstlerin Katrin Zickler (2.v.l.) hat erneut ein Projekt mit Jugendlichen der Gesellschaft der Gartenreichfreunde im Wörlitzer „Eichenkranz“ begleitet. Das Format firmiert unter „Young Artists im Gartenreich“, am Freitag wurde es mit einer Präsentation der Arbeiten beendet.

Wörlitz/MZ - Mit einer Präsentation wurde am Freitag im Saal des historischen Gasthofs „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz das Projekt „Young Artists im Gartenreich“ beendet. 20 Schülerinnen und Schüler hatten sich an der Initiative der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs beteiligt. Sie kamen vor allem vom Dessauer Gymnasium „Philanthropinum“, aber auch von der Gesamtschule im Gartenreich (GiG), die Oranienbaumer waren erstmals dabei. Seine Premiere hatte das Modellprojekt bereits im letzten Jahr.