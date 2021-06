Jung und Alt im Quartier

Großprojekt der Arbeiterwohlfahrt in der Altstadt wächst und gedeiht. Am Neubau der Kita „Buddelflink“ konnte jetzt Richtfest gefeiert werden.

Wittenberg - Das Quartier, das die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Altstadt entwickelt, macht sichtlich Fortschritte. Die acht Wohnungen im Betreuten Wohnen in der Marstallstraße sind fertig und bezogen. Im August sollen 52 Appartements in der Juristenstraße hinzu kommen, ebenfalls im Modell Betreutes Wohnen. Zudem ist da noch das sanierte Haus in der Coswiger Straße mit Wohnungen, Pflegezentrum und Quartiersmanagement. Und eben der Neubau der Kindertagesstätte „Buddelflink“. Insgesamt ein Zwölf-Millionen-Projekt in vier Bauabschnitten.

Am Mittwoch konnte nun beim künftigen Kindergarten Richtfest gefeiert werden. Nach jahrelangem Entwerfen und Planen sei das Bauprojekt auf der Zielgeraden, freute sich Awo-Kreisvorsitzender Erhard Hellwig-Kühn. Er hob insbesondere hervor, dass Jung und Alt dort miteinander leben werden. Das Vorhaben verkörpere „den Geist eines idealen Quartiers“, er sprach von einer „familiären Symbiose“. Im Übrigen bringe das gesamte Projekt mit hohem architektonischen und städtebaulichen Anspruch die Entwicklung der Altstadt voran.

Das sieht auch Oberbürgermeister Torsten Zugehör so. Er dankte der Awo, den Mut aufgebracht zu haben, in diesem Quartier zu bauen - mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Er selber, bekannte Zugehör, habe einst den Kindergarten in der Coswiger Straße besucht - das Haus, aus dem „Buddelflink“ ausziehen musste, weil es marode war. „Es war eine großartige Zeit damals“, erinnert er sich. Dass die Kita in der Altstadt bleibe, sei schön. Überhaupt ist es laut Oberbürgermeister „ein positives Signal in die Zukunft“, dass ein Kindergarten neu gebaut wird.

2,1 Millionen Euro kostet der Bau der Kita Buddelfink in der Juristenstraße. 1,5 Millionen Euro stammen aus der Kita-Ausbauförderung des Bundes, den Rest stemmt die Awo selbst. 62 Plätze gibt es, zwölf Angestellte kümmern sich um die Kinder.

Der Bau begann im September 2019 und hatte mit einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen, erzählt Awo-Geschäftsführerin Corinna Reinecke. Zunächst verzögerten archäologische Grabungen den Fortschritt. „Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber wer in der Wittenberger Innenstadt baut, muss damit rechnen“, sagt Reinecke.

Die zweite Verzögerung kam durch die Pandemie. Handwerker mussten in Quarantäne, Materialien wurden knapp und dann waren auch die Witterungsbedingungen im Winter so schlecht, dass die Baustelle zeitweise ruhen musste, so die Chefin.

Ursprünglich habe man gehofft, bereits im Oktober einziehen zu können. Wahrscheinlich sei nun aber eher Januar, sagt Reinecke. Der Betrieb in der Kita Buddelfink lief während der Bauzeit weiter. Erst in einem Übergangsquartier in der Coswiger Straße, inzwischen in Containern.

Das Übergangsquartier hatte bauliche Mängel, unter anderem haperte es am Brandschutz. „Man kann nicht verhehlen, dass Container keine idealen Bedingungen für Kinder und die Kolleginnen bieten“, sagt Reinecke. Dennoch habe man dank einer guten Kommunikation der Einrichtungsleitung stets mit verständnisvollen Eltern zu tun gehabt. „Wir haben uns inzwischen damit arrangiert“, sagt sie. Die Auslastung sei weiterhin sehr gut, für das kommende Kita-Jahr nach dem Sommer seien bereits alle Plätze vergeben. (mz)