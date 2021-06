Julia Klöckner zu Besuch im Wald bei Oranienbaum

Oranienbaum-Wörlitz - Stürme, Waldbrände und die Trockenheit hätten dem Borkenkäfer ein leichtes Spiel beschert, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bei ihrem Besuch an einer Aufforstungsfläche bei Oranienbaum-Wörlitz am Mittwoch. Die Politikerin ist zum einen wegen des Wahlkampfes von Parteikollege Reiner Haseloff in den Landkreis gekommen - zum anderen für einen nationalen - und in diesem Pandemiejahr außerdem digitalen - Waldgipfel mit Waldbesitzern, Politikern und Wissenschaftlern. Dafür bietet die Fläche mit den noch zarten Bäumchen hinter ihr ein gutes Beispiel und eine passende Kulisse für die zahlreich angereisten Kamerateams.

Andalusien in Sachsen-Anhalt

Denn die Oranienbaum-Wörlitzer Wälder hatte es wie berichtet in den vergangenen Jahren besonders hart erwischt. Während man in den Vorjahren nur geringe Einschlagmengen verzeichnet habe, seien 2019 dann 6.000 Festmeter in einem Jahr gefällt worden, im vergangenen Jahr noch einmal doppelt so viel, erläutert der Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg, Philipp Nahrstedt, der Ministerin. Man befände sich in einem der trockensten Bereiche - hier hätten in den letzten Jahren „andalusische Verhältnisse“ geherrscht.

Dennoch sei die Aufforstung seit vergangenem Jahr gut angelaufen - die inzwischen anderthalb bis zwei Meter hohen Bäumchen hätten sich bereits prächtig entwickelt. Hier soll künftig ein Bienenwald entstehen, also eine Landschaft, in der die Insekten ausreichend Nahrung finden.

Gerade deswegen, findet Klöckner, gehe es bei der Wiederaufforstung nun nicht darum, sich mit Ideologien, sondern mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen. Es müssten die Gehölze her, die auch mit dem veränderten Klima klarkämen. Etwa bei Eichensetzlingen, erklärten die Experten, gebe es derzeit allerdings eine gewisse Knappheit.

Stetig für den Wald

Ministerpräsident Haseloff begrüßte die Ministerin in seinem Heimatkreis und betonte die Bedeutung der vielen Waldbesitzer im Bundesland. Für die, befand Klöckner, gelte es nun, die Förderungen zu verstetigen, damit der Klimaschutz, den die Wälder leisteten, honoriert werde. Dabei gehe es nicht darum, dass die Waldbesitzer sich eine goldene Nase verdienten, sondern mehr darum, dass sie nicht aufgäben und ihre Wälder weiter bewirtschafteten und aufforsteten.

Für die beiden Politiker gab es beim Besuch auch das passende Geschenk: Beide erhielten von Oranienbaum-Wörlitz’ Bürgermeister Maik Strömer (CDU) eine Baumpatenschaft. Und Forstamtschef Philipp Nahrstedt nahm dem Ministerpräsidenten noch das Versprechen ab, seinen Baum wenigstens einmal zu besuchen. Wenn er ihn schon auch nicht regelmäßig gießen müsse.