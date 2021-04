Jugendlicher BMX-Fahrer verletzt 64-Jährige in Wittenberg

Eigenen Angaben zufolge befuhr eine 64-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag um 14.40 Uhr in Wittenberg den Kreisverkehr an der Luthereiche mit der Absicht, diesen in Richtung Zentrum zu verlassen. Dabei kreuzte vor ihr eine Jugendliche von der Seite des Bunkerbergs kommend an der Bordsteinabsenkung die Fahrbahn. Nach ihr wollte ein Jugendlicher ebenfalls die Fahrbahn überqueren.

Zunächst habe er angehalten und machte den Eindruck, zu warten. Die vorfahrtberechtigte Radfahrerin fuhr weiter in Richtung Zentrum, als der unbekannte Jugendliche plötzlich doch losfuhr und mit seinem weißem BMX Rad das Vorderrad der 64-Jährigen touchierte.

In der Folge kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Der Jugendliche habe den Unfallort auf der Lutherstraße in Richtung Sternstraße verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mz/red)