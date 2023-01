Jugendliche überfallen 15-Jährigen in Wittenberg

In Wittenberg haben zwei Unbekannte versucht, einen 15-Jährigen auszurauben. Dabei wurde das opfer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, vor allem nach dem Mann, der dem Jugendlichen zu Hilfe gekommen ist.

Wittenberg/MZ - Nach einem versuchten Raub in Wittenberg sucht die Polizei Zeugen. Die Tat soll sich am 25. November in der Wichern-/Ecke Falkstraße ereignet haben. Zwei unbekannte Jugendliche sollen gegen 21.10 Uhr einen 15-Jährigen durch Gewaltanwendung im Schulter- und Gesichtsbereich zu Fall gebracht und dann versucht haben, ihm die Handtasche und die Schuhe zu entwenden. Durch die Gegenwehr des 15-Jährigen und dann die Hilfe eines noch unbekannten Zeugen, der eingriff und dann die Täter vertrieb, konnte der Raub verhindert werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste ist ein etwa 14-Jähriger, der etwa 1,50 Meter groß und von schlanker Gestalt ist und schwarze kurze Haare, an den Seiten abrasiert hat; er trug eine braune Joggingjacke, eine helle Jogginghose und schwarze Schuhe, alles der Marke „nike“. Der zweite soll 16 bis 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß sein; er trug eine Mütze.

Personen die Hinweise zu Tat und/oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter Telefon 03491/ 46 90 zu melden oder sich per E-Mail an [email protected] zu wenden. Im besonderen Interesse steht vor allem der couragierte Zeuge, der dem Geschädigten zur Hilfe kam.