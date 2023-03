Schüler aus der Region haben im Wörlitzer „Eichenkranz“ überlegt, was junge Menschen für das Gartenreich begeistern könnte. Welche Vorschläge es gibt.

Wörlitz/MZ - Parkführungen von Jugendlichen für Jugendliche. QR-Codes. Mitmachangebote für Kinder. Interaktive Veranstaltungen. Audioguides. Geocaching. Angebote in sozialen Medien oder auch die Nutzung von TikTok, damit junge Leute selbst etwas hochladen können, wenn sie im Park unterwegs sind. Die Liste der Vorschläge ließe sich um ein Vielfaches verlängern. Zusammengetragen haben die Ideen am Donnerstag 25 Schülerinnen und Schüler im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz.