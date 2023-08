Das hat die Rettungshundestaffel in 10 Jahren erlebt

Jubiläum in Vockerode

Zschornewitz/MZ - Die Gründungsurkunde der Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Vockerode ist auf den 27. Juli 2013 datiert. Also vor zehn Jahren. Dies begingen die Mitglieder der Staffel mit Wegbegleitern und Freunden im Zschornewitzer Ruderzentrum. So konnten sie Hundeführer samt den Hunden von der Feuerwehr Lemwerder, der Elbtalauer Feuerwehr Karwitz, der Thüringer Feuerwehr Arnstadt sowie des Arbeitersamariterbundes Südwestthüringen begrüßen und mit ihnen die zwei Tage verbringen. Dabei gab es zahlreiche fachliche Gespräche sowie praktische Arbeiten mit Hund in der Nähe des Bitterfelder Bogens.