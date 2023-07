Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kemberg/MZ - Aus dem Mittelalter ist bekannt, dass der Alltag sich nach dem Stand der Sonne richtete, die Sonne Taktgeber des Lebens war. Wenn es am Samstag auch so gewesen wäre, dann wäre das 20. Mittelalterliche Marktspektakel von Kemberg dem Regenwetter wohl zum Opfer gefallen. Zum Glück war es nicht so und so konnte der Mittelaltermarkt pünktlich starten.