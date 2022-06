John Liebau (Grüne): Gegen eine Politik aus Hinterzimmern

John Liebau, Bündnis 90/Grüne will eine offene und umweltbewusste Politik mit Bürgerbeteiligung.

John Liebau ist 29 Jahre alt und damit der jüngste Kandidat im Wahlkreis 24 • er ist Offizier des Heeres • studierte Staats- und Sozialwissenschaften • lebt in Coswig • ledig • Beisitzer im Landesvorstand der Grünen

Der jüngste Kandidat in dieser Runde kommt von den Grünen. Im Kreisvorstand ist der 29-jährige Zeitsoldat seit 2016 aktiv, seit 2014 gehört er der Partei an. Im vorletzten Jahr wurde er Beisitzer im Landesvorstand der Bündnisgrünen. Im April stellten die Grünen im Landkreis ihn als Direktkandidaten für den Wahlkreis 24 auf. Der Coswiger hat Staats- und Sozialwissenschaften in München studiert, im Fernstudium zudem Jura.