Wittenberg/MZ - Auf den Tag genau 299 Jahre nach ihrer Uraufführung an Karfreitag in der Leipziger Nicolaikirche führte in Wittenberg Kantor Christoph Hagemann in Luthers Predigtkirche, der Stadtkirche, Bachs Johannespassion auf. Diese ältere der beiden erhaltenen Bach-Passionen erzählt die Leidensgeschichte Christi in sehr dramatischer und konzentrierter Form und ist nicht weniger berührend und kraftvoll als die Matthäuspassion.

