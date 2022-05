Jobcenter statt Sozialamt: Das ändert sich für ukrainische Flüchtlinge im Kreis Wittenberg ab Juni

Wittenberg/MZ - Tamara Bogdan lehnt an der Tür ihres behelfsmäßigen Zimmers. Am Eingang baumelt ein blau-weißes, selbstgebasteltes Papierherz. Der kleine, gelbe Raum ist eng, aber ausreichend für die 35-Jährige aus der Ukraine. Ein Bett, drei Pritschen, ein Waschbecken - damit müssen die braunhaarige Frau, ihr Mann Ruslan und ihre Kinder auskommen. In Wittenberg ist die Flüchtlingsfamilie in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landkreises in der Melanchthonstraße untergekommen. Dort kann sie vorübergehend in den Räumlichkeiten des Augustinuswerkes wohnen. Obwohl die Familie längst registriert ist, muss sie sich nun - ebenso wie die 81 in der Unterkunft lebenden Ukrainer - erneut mit Papierkram herumschlagen.

